Главная Новости
21 февраля • обновлено в 16:18
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Будут только уменьшаться: в Минсоце рассказали украинцам о пенсиях

2.4т
Читать материал на украинском

82,7 процента пенсионеров в Украине получают пенсию до 4000 гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума. И дальше ситуация будет становиться только хуже.

Об этом заявила первый замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, говорится в сообщении на сайте Минсоца. По ее мнению, это ключевая проблема, которую нужно решить.

Новости
На пенсию в 75 лет? Экономист предсказал острый кризис в Украине

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", – заявила Ненюченко.

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Накопительная пенсионная система" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Накопительная пенсионная система Пенсия в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство социальной политики
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Звон Владимир
Звон Владимир
Дружно пожелаем єтой мадам уйти на пенси. досрочно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги