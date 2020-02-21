82,7 процента пенсионеров в Украине получают пенсию до 4000 гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума. И дальше ситуация будет становиться только хуже.

Об этом заявила первый замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, говорится в сообщении на сайте Минсоца. По ее мнению, это ключевая проблема, которую нужно решить.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", – заявила Ненюченко.

Пенсия в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

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