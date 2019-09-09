В Украине введут новшество для мусорных свалок: что изменится

В Украине изменят правила обустройства мусорных полигонов. Это позволит сделать их более безопасными.

Новые строительные нормы сейчас разрабатывают в Министерстве регионального развития. При этом будут учитывать современные мировые решения, сказал замминистра Лев Парцхаладзе.

Что планируют прописать в новых нормах:

после заполнения полигонов их обязательно будут рекультивировать;

"Это создаст безопасную и приятную окружающую среду в местах, где ранее располагались полигоны", – объяснили в Минрегионе.

обязательный радиационный контроль отходов, которые попадают на полигон;

новые подходы к расчетам объемов образования биогаза на полигонах – это даст возможность использовать альтернативные источники энергии;

более широкое будут применять противофильтрационные экраны – это защитит воду и почву от заражения;

более четко пропишут требования к высоте полигонов, их уклонов, расположению дорог и т.п.

В Украине поменяют правила для мусорных полигонов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине меняют правила сноса старого жилья при реконструкции. Теперь для этого нужно согласие 75% жильцов дома, а не 100% как раньше.

В Украине уже с 1 декабря вступят в силу обновленные государственные строительные нормы с требованием проектирования лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей.

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