В Украине введут новшество для мусорных свалок: что изменится

В Украине изменят правила обустройства мусорных полигонов. Это позволит сделать их более безопасными.
Новые строительные нормы сейчас разрабатывают в Министерстве регионального развития. При этом будут учитывать современные мировые решения, сказал замминистра Лев Парцхаладзе.
Что планируют прописать в новых нормах:
после заполнения полигонов их обязательно будут рекультивировать;
"Это создаст безопасную и приятную окружающую среду в местах, где ранее располагались полигоны", – объяснили в Минрегионе.
обязательный радиационный контроль отходов, которые попадают на полигон;
новые подходы к расчетам объемов образования биогаза на полигонах – это даст возможность использовать альтернативные источники энергии;
более широкое будут применять противофильтрационные экраны – это защитит воду и почву от заражения;
более четко пропишут требования к высоте полигонов, их уклонов, расположению дорог и т.п.
В Украине поменяют правила для мусорных полигонов
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине меняют правила сноса старого жилья при реконструкции. Теперь для этого нужно согласие 75% жильцов дома, а не 100% как раньше.
В Украине уже с 1 декабря вступят в силу обновленные государственные строительные нормы с требованием проектирования лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей.
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