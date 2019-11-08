British American Tobacco решила восстановить производство в Прилуках

Компания British American Tobacco Украина приняла решение восстановить производство на фабрике В.А.Т.-Прилуки, начиная с 8 ноября.

Как сообщили в пресс-службе компании, такое решение было принято после встречи с президентом Владимиром Зеленским и министрами, которая состоялась 7 ноября, пишет "Новое время".

В компании отметили, что Зеленский выразил слова поддержки и заверил о скором решении проблемы, которая нанесла урон индустрии компании и экономике страны в целом.

British American Tobacco Украина mind.ua

"Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона № 1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", — заявил Саймон Уэлфорд, генеральный директор группы Бритиш Американ Тобакко Украина.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков. Он также отметил, что настроен наращивать экспорт табачных изделий, изготовленных в Украине.

Отметим, что табачная фабрика В.А.Т.-Прилуки остановила производство 11 октября. В British American Tobacco тогда заявили, что поправки к принятому Верховной Радой законопроекту № 1049 делают табачное производство в Украине нерентабельным. В компании посчитали, что эти поправки повышают обязательную наценку дистрибьюторов, оптовиков и розницы на сигареты и тем самым заставляют производителей поднять цены на сигареты, что приведет к критическому уменьшению реализации и даст зеленый свет теневикам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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