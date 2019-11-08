British American Tobacco решила восстановить производство в Прилуках

Компания British American Tobacco Украина приняла решение восстановить производство на фабрике В.А.Т.-Прилуки, начиная с 8 ноября.
Как сообщили в пресс-службе компании, такое решение было принято после встречи с президентом Владимиром Зеленским и министрами, которая состоялась 7 ноября, пишет "Новое время".
В компании отметили, что Зеленский выразил слова поддержки и заверил о скором решении проблемы, которая нанесла урон индустрии компании и экономике страны в целом.
British American Tobacco Украина
mind.ua
"Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона № 1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", — заявил Саймон Уэлфорд, генеральный директор группы Бритиш Американ Тобакко Украина.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков. Он также отметил, что настроен наращивать экспорт табачных изделий, изготовленных в Украине.
Отметим, что табачная фабрика В.А.Т.-Прилуки остановила производство 11 октября. В British American Tobacco тогда заявили, что поправки к принятому Верховной Радой законопроекту № 1049 делают табачное производство в Украине нерентабельным. В компании посчитали, что эти поправки повышают обязательную наценку дистрибьюторов, оптовиков и розницы на сигареты и тем самым заставляют производителей поднять цены на сигареты, что приведет к критическому уменьшению реализации и даст зеленый свет теневикам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
компании "Филипп Моррис Украина", BAT, JTI и "Империал Тобакко" в Украине рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории страны из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.
4 октября Верховная Рада приняла в целом законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
После принятия этих законопроектов представители ассоциации "Укртютюн" заявили, что отдельные нормы принятого Верховной Радой законопроекта о введении единого счета для уплаты налогов и сборов могут привести к росту средней цены на сигареты на 18%.
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