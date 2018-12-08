МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Британия подготовила удар по России: поименный список

5.7тЧитать материал на украинском

Спецслужбы Великобритании собираются усилить давление на российских бизнесменов, которые связаны с Кремлем.

Как сообщает The Daily Telegraph, в "черный список" вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Борис и Аркадий Ротенберги.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила этот список. Теперь его передадут спецслужбам стран-союзников.

"Эти люди были определены как имеющие очень тесные профессиональные и финансовые отношения с президентом Путиным. Мы считаем, что они участвуют в торгах Кремля по целому ряду направлений, включая использование своих финансовых возможностей от имени российского государства. Роман Абрамович находится в списке, потому что он, как полагают, является самой важной финансовой поддержкой Путина", – уточнил источник.

Британия подготовила удар по России: поименный список
Новости
Санкции в действии: Филиппины забраковали военную технику России

Также собеседник в британском правительстве отметил, что этим людям собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Представители британской разведки считают, что Дерипаска является еще одним приоритетов из-за его предполагаемой связи с российскими силами безопасности.

Британия подготовила удар по России: поименный список

"Г-н Дерипаска предоставляет Кремлю финансовую поддержку, и, как полагают, он также тесно связан с российскими спецслужбами, в том числе с подразделением военной разведки ГРУ, которое осуществило нападение с нервным агентом в Солсбери", – сказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания потребовала от Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей ГРУ из-за отравления экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, что Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал – многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персоны
Олег ДерипаскаРоман АбрамовичТереза МэйАркадий Ротенберг
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
6
9
Смешно
22
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Старинов Илья
Старинов Илья
По мнению обосревателя, нагадить нескольким людям это "удар по России"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Где слово мощный, без него заголовок говно...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
а на стаде козлов населяющих РФю это как-то отразится?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги