Британия подготовила удар по России: поименный список

Спецслужбы Великобритании собираются усилить давление на российских бизнесменов, которые связаны с Кремлем.

Как сообщает The Daily Telegraph, в "черный список" вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Борис и Аркадий Ротенберги.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила этот список. Теперь его передадут спецслужбам стран-союзников.

"Эти люди были определены как имеющие очень тесные профессиональные и финансовые отношения с президентом Путиным. Мы считаем, что они участвуют в торгах Кремля по целому ряду направлений, включая использование своих финансовых возможностей от имени российского государства. Роман Абрамович находится в списке, потому что он, как полагают, является самой важной финансовой поддержкой Путина", – уточнил источник.

Также собеседник в британском правительстве отметил, что этим людям собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Представители британской разведки считают, что Дерипаска является еще одним приоритетов из-за его предполагаемой связи с российскими силами безопасности.

"Г-н Дерипаска предоставляет Кремлю финансовую поддержку, и, как полагают, он также тесно связан с российскими спецслужбами, в том числе с подразделением военной разведки ГРУ, которое осуществило нападение с нервным агентом в Солсбери", – сказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания потребовала от Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей ГРУ из-за отравления экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, что Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал – многие страны мира начали высылку российских дипломатов.