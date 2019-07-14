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Биткоин взломали: владельцы потеряли криптовалюту

2.1т Читать материал на украинском

Неизвестные хакеры взломали криптовалютную биржу в Японии и украли $32 млн, большая часть из которых принадлежала клиентам.

Об этом сообщает издание Financial Times. Факт утечки средств обнаружили еще 11 июля. Тогда оператор попытался провести платеж с помощью криптовалюты Ripple, но получил сообщение об ошибке. Как оказалось впоследствии, онлайн-кошелек, с помощью которого должна была пройти оплата, оказался пустым.

Биткоин

Биткоин

Новости
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Как отмечает издание, произошедщий взлом — далеко не первый в истории криптовалют. В 2014 году биржа Mt Gox объявила себя банкротом после того, как потеряла 850 тыс. биткоинов. В прошлом году Coincheck также пострадала от действий хакеров, которые похитили $500 млн. При этом найти злоумышленника в таких случаях крайне сложно, так как операции с криптовалютами являются обезличенными, поэтому цифровой след не приводит к конкретному человеку или компании.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Курс валют
Теги
криптовалюта биткоин курс валют
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