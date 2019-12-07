Биткоин обвалился: трейдер рассказал, как можно разбогатеть

Стоимость биткоина за полгода снизилась на 50% и составляет около $7400. Трейдер Александр Бояринцев прогнозирует, что до конца года криптовалюта может подорожать до $10 тысяч, а в 2020-м достичь $20 тыс.

Как передает РБК, эксперт советует не продавать "монеты", так как с их помощью можно приумножить свой капитал. "Сейчас биткоин находится в диапазоне $7000-8000 за монету. В текущей ситуации – без новых денег, мощной волны роста, в ближайшее время на уровни июня ($14 000) мы вряд ли выйдем", – добавил Бояринцев.

Капитализация биткоина может вырасти

Правда, есть и другое мнение. Негативного сценария придерживается аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов. По его словам, продавцы настроены опустить курс биткоина до $5500, а активность покупателей остается низкой, что делает подобное развитие событий более вероятным.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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