Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 13:43
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Бесплатные кредиты и огромный кэшбек: Идея Банк раздаст подарки в честь 30-летия

644 Читать материал на украинском

Идея Банк в честь 30-летия с момента своего основания провел первый этап акции "Идеальная 30". В следующих двух этапах могут принять участие новые и действующие клиенты банка.

Бесплатные кредиты и огромный кэшбек: Идея Банк раздаст подарки в честь 30-летия

В субботу, 31 августа, в свой День рождения в прямом эфире на официальной Facebook-странице банк провел розыгрыш и определил 130 победителей-счастливчиков. Полный список победителей смотрите здесь. Это только первый этап акции "Идеальная 30". Каждый действующий или новый клиент может стать победителем в двух следующих этапах, которые пройдут в течение двух следующих месяцев.

В первом этапе акции призы были разыграны среди существующих и новых клиентов банка, которые имеют кредит, депозит или оформили карты Идея Банка.

Итак, результаты 4 позиций акции "Идеальная 30":

  • "Мегаприбыль - Идеальные 30%" 30 клиентов получили возможность повысить ставку по депозиту до юбилейных 30%.

  • "30% cashback до 30 лет IdeaBank" 60 клиентов теперь могут тратить карточками больше. 30% процентов кэшбека добавляют удовольствия от расходов.

  • "Каждый день идеальный кредит под 0%" 30 счастливчиков будут пользоваться кредитными средствами банка и не будут платить %%.

  • "30 литров до 30 лет IdeaBank" 10 клиентов победили и получат 1 тыс. грн, в том числе на приобретение топлива на любой АЗС.

Новости
"Есть три шага": глава Всемирного банка рассказал, как Украине привлечь инвесторов

"Поздравляем победителей! Приглашаем новых клиентов воспользоваться услугами Идея Банка и стать участниками следующих розыгрышей!" – говорится в сообщении банка.

Бесплатные кредиты и огромный кэшбек: Идея Банк раздаст подарки в честь 30-летия

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Идея Банк входит в европейскую финансовою группу Getin Holding S.A. (Польша).

Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.

Банк предоставляет услуги в 82 отделениях и 200 консультационных центрах по всей Украине. Продуктами банка пользуются 300 000 клиентов. Команда профессионалов банка объединяет 1,2 тыс. человек.

Банк - победитель ряда рейтингов в номинациях розничного кредитования и надежности.

- ТОП-3 в номинации "Кредит наличными" в премии FinAwards 2019

- ТОП-20 самых надежных банков в Рейтинге украинских банков Finclub (2018)

- ТОП-1 в номинации "Кредит наличными" в Рейтинга украинских банков Finclub (2018)

- ТОП - 15 в Рейтинге самых стойких банков финансового портала Минфин (2018)

- ТОП - 6 Рейтинга самых надежных банков национального журнала "Новое Время" (2018)

- Входит в список 13 самых надежных украинских банков по версии агентства YouControl

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

Тема
Банковская система
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...