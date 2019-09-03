Бесплатные кредиты и огромный кэшбек: Идея Банк раздаст подарки в честь 30-летия

Идея Банк в честь 30-летия с момента своего основания провел первый этап акции "Идеальная 30". В следующих двух этапах могут принять участие новые и действующие клиенты банка.

В субботу, 31 августа, в свой День рождения в прямом эфире на официальной Facebook-странице банк провел розыгрыш и определил 130 победителей-счастливчиков. Полный список победителей смотрите здесь. Это только первый этап акции "Идеальная 30". Каждый действующий или новый клиент может стать победителем в двух следующих этапах, которые пройдут в течение двух следующих месяцев.

В первом этапе акции призы были разыграны среди существующих и новых клиентов банка, которые имеют кредит, депозит или оформили карты Идея Банка.

Итак, результаты 4 позиций акции "Идеальная 30":

"Мегаприбыль - Идеальные 30%" 30 клиентов получили возможность повысить ставку по депозиту до юбилейных 30%.

"30% cashback до 30 лет IdeaBank" 60 клиентов теперь могут тратить карточками больше. 30% процентов кэшбека добавляют удовольствия от расходов.

"Каждый день идеальный кредит под 0%" 30 счастливчиков будут пользоваться кредитными средствами банка и не будут платить %%.

"30 литров до 30 лет IdeaBank" 10 клиентов победили и получат 1 тыс. грн, в том числе на приобретение топлива на любой АЗС.

"Поздравляем победителей! Приглашаем новых клиентов воспользоваться услугами Идея Банка и стать участниками следующих розыгрышей!" – говорится в сообщении банка.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 30 лет практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Идея Банк входит в европейскую финансовою группу Getin Holding S.A. (Польша).

Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.

Банк предоставляет услуги в 82 отделениях и 200 консультационных центрах по всей Украине. Продуктами банка пользуются 300 000 клиентов. Команда профессионалов банка объединяет 1,2 тыс. человек.

Банк - победитель ряда рейтингов в номинациях розничного кредитования и надежности.

- ТОП-3 в номинации "Кредит наличными" в премии FinAwards 2019

- ТОП-20 самых надежных банков в Рейтинге украинских банков Finclub (2018)

- ТОП-1 в номинации "Кредит наличными" в Рейтинга украинских банков Finclub (2018)

- ТОП - 15 в Рейтинге самых стойких банков финансового портала Минфин (2018)

- ТОП - 6 Рейтинга самых надежных банков национального журнала "Новое Время" (2018)

- Входит в список 13 самых надежных украинских банков по версии агентства YouControl

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