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4 апреля • обновлено в 09:11
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Банки автоматически продлят срок действия карточек на карантине – НБУ

1.8т
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Украинские банки будут автоматически продлевать срок действия платежных карточек своих клиентов, если он будет заканчиваться во время карантина.

Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий во время брифинга в пятницу, 3 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Клиентам, у которых закончился срок платежных карточек, банки могут в автоматическом режиме продлевать действие этих карт. То есть не нужно физическим лицам идти в банк для того, чтобы переоформлять эти карточки. То есть, они будут работать", – сказал Чурий.

Срок действия банковской карточки

Срок действия банковской карточки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на протяжении 2020 года упадет средний размер зарплат, а безработным может оказаться каждый десятый. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе, который был утвержден Кабмином. Он свидетельствует об экономическом кризисе в стране.

В Украине закончился ажиотажный спрос на валюту, вызванный введением карантина. Ситуация уже такая, как была до кризиса.

Украинские банки собираются ввести так называемые кредитные каникулы на время карантина, в связи с чем расчеты с финучреждениями могут измениться.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Банковская система
Персона
Олег Чурий
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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