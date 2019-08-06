Авиакомпания олигарха выиграла тендер на перевозку президента Украины

Авиакомпания "Роза ветров", входящая в структуру бизнеса олигарха Игоря Коломойского, выиграла тендер на перевозку высших должностных лиц Украины, в том числе президента.

Об этом сказано в результатах тендера на сайте Prozorro, объявленного государственным авиапредприятием "Украина". При этом компания была единственным участником госзакупки.

prozorro.gov.ua

Свои услуги "Роза ветров" должна предоставить до 31 декабря 2019 года, за что получит 35,1 млн грн. Базовым аэропортом для нее будет "Борисполь".

"Роза ветров" - Windrose

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины в последний момент отказались от покупки учебных тренажеров для экипажей зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Это объяснили сокращением расходов.

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