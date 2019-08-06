Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Авиакомпания олигарха выиграла тендер на перевозку президента Украины

5.4т Читать материал на украинском

Авиакомпания "Роза ветров", входящая в структуру бизнеса олигарха Игоря Коломойского, выиграла тендер на перевозку высших должностных лиц Украины, в том числе президента.

Об этом сказано в результатах тендера на сайте Prozorro, объявленного государственным авиапредприятием "Украина". При этом компания была единственным участником госзакупки.

Авиакомпания олигарха выиграла тендер на перевозку президента Украины

prozorro.gov.ua

Новости
"Начнем быстро": Зеленский починит аэропорт на деньги партнера Коломойского

Свои услуги "Роза ветров" должна предоставить до 31 декабря 2019 года, за что получит 35,1 млн грн. Базовым аэропортом для нее будет "Борисполь".

"Роза ветров" - Windrose

"Роза ветров" - Windrose

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины в последний момент отказались от покупки учебных тренажеров для экипажей зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Это объяснили сокращением расходов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Госзакупки в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Госзакупки в Украине
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
ProZorro
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
6
Смешно
1
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel