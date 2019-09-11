Apple представила iPhone 11: сколько будет стоить в Украине

Начало продаж новых смартфонов от Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в Украине ожидается в конце октября 2019 года.

На презентации Apple, которую провели 10 сентября, назвали цены на новые устройства. Такими они будут в США и Европе.

Цена iPhone 11 (64/128/256 Гб) – $699/749/849. Это примерно 17,4 тыс./18,6 тыс./21,1 тыс. гривен;

Цена iPhone 11 Pro (64/256/512 Гб) – $999/1149/1349; Это примерно 25 тыс./28,5 тыс./33,5 тыс. гривен;

Цена iPhone 11 Pro Max (64/256/512 Гб) – $1099/1249/1449. Это примерно 27,4 тыс./31,1 тыс./36 тыс. гривен

Ожидается, что цена новых iPhone 11 в Украине будет выше, чем в США. Обычно в первые месяцы накрутка торговых сетей составляет $200 и выше. А когда спрос падает, то продавцы в Украине немного снижают цены.

Продажи смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в мире начнутся 20 сентября.

Начало продаж новых iPhone в Украине обычно начинается через месяц после официальной даты. Следовательно, купить новый iPhone 11 украинцы смогут в конце октября 2019 года.

Некоторые украинские интернет-магазины уже создали странички для новых гаджетов и начали предзаказы. Сколько они будут стоить, пока не известно. "Цена формируется", – сообщают продавцы.

Цена на iPhone 11 в Украине

Обычно накрутка в украинских магазинах на iPhone составляет около $200. Следовательно стоит ждать, что новые iPhone 11 в Украине будут стоить от 22,5 тыс. гривен (за базовую модель с памятью 64 гигабайта) до 40 тыс. гривен (за iPhone 11 Pro Max с памятью на 512 гб).

Цена на iPhone 11 в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) прошла ежегодная презентация продукции Apple. В прямом эфире миллионам зрителей показали новый iPhone 11, Apple Watch, iPad и другие новинки компании.

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