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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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У Зеленского захотели поднять тарифы

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У Зеленского анонсировали повышение цен на холодную воду.

Повышение тарифов на холодную воду связывают с ростом цен на электричество.

В Украине водоканалы хотят увеличить тарифы на холодное водоснабжение на 15%. Об это сообщает представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус.

Новости
Президент готов принять условия России?

Вы обратили внимание, как Зеленский поднимает тарифы? Весело и с огоньком - анонс, спойлер... Не то, что Порошенко - со злобой в глазах и гомерическим хохотом.

Приказ господина Зе - всем пацакам надеть намордники и радоваться - похоже, всё ближе.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персоны
Андрей Герус Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
коммунальные услуги
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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