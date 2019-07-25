У Зеленского анонсировали повышение цен на холодную воду.

Повышение тарифов на холодную воду связывают с ростом цен на электричество.

В Украине водоканалы хотят увеличить тарифы на холодное водоснабжение на 15%. Об это сообщает представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус.

Вы обратили внимание, как Зеленский поднимает тарифы? Весело и с огоньком - анонс, спойлер... Не то, что Порошенко - со злобой в глазах и гомерическим хохотом.

Приказ господина Зе - всем пацакам надеть намордники и радоваться - похоже, всё ближе.

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