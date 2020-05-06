6 млрд гривен, заработанных "Нафтогазом", отдадут медикам – Шмыгаль

Украина потратит 6 млрд гривен, полученных от "Нафтогаза", на строительство дорог и на реконструкцию и строительство 210 приемных отделений больниц.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 6 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Деньги "Нафтогаза" потратят на больницы

"Средства нашего крупнейшего налогоплательщика – "Нафтогаза" – напрямую пойдут на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей Украине. Мы говорим о проект в размере не менее 6 млрд грн", – сказал Шмыгаль.

По его словам, по результатам 2020 года "Нафтогаз" заплатит 39,7 млрд грн в виде дивидендов, при этом уже оплачено 8,5 млрд грн.

"Самая большая государственная компания должна работать для людей, поэтому большая часть этих средств пойдет на развитие – на строительство дорог и реконструкцию приемных отделений больниц, наполнение их современным оборудованием по одинаковому стандарту", – добавил глава правительства.

"Будет построено и обновлено 210 приемных отделений в опорных больницах, отделения получат современное оборудование. Люди в маленьких городах и селах должны получать доступные высококачественные услуги Эти больницы должны обеспечить гражданам 60-минутную доступность к полному списку качественных медицинских услуг", – уточнил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктуры Украины рассчитывают, что "Укрзализныця" получит 4-5 млрд гривен финансовой поддержки за счет средств, которые Украина выиграла в международных судах у "Газпрома".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал