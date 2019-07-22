В пятницу президент встречается с инвесторами, чтобы привлечь в Украину 10 миллиардов долларов. А в субботу СБУ, подчиненное президенту, приходит с обысками на комбинат "Арселор Миттал Стил", который уже вложил в экономику Украины свыше 10 миллиардов долларов.

Есть ли нарушения по экологии и загрязнения на "Арселоре"? Безусловно, да, и очень большие. Как есть они на всех меткомбинатах Ахметова и Пинчука, на многих теплоэлектростанциях. Ядовитый дым накрывает и и Кривой Рог, и Мариуполь, и Запорожье, и Днепр. Но можно ли решить эту дорогостоящую проблему только открытием уголовных дел и обысками на предприятиях, прекратит ли прямо сейчас работу и вредные выбросы "Арселор"? Безусловно, нет.

С бизнесом надо выстраивать диалог, который укрепляет доверие к государству. Для контроля экологии, выписывания штрафных санкций, у нас существуют многочисленные структуры минэкологии, это более мягкие и гораздо более эффективные формы влияния. Кабинет министров должен принимать решения по всем нарушителям экологии, у них есть механизмы санкций, и так это работает в мире. Тем более, что скоро будет новое правительство, да и это, пока еще действующее, реагирует на критику президента.

Можно ли договориться с "Арселором" по проблеме экологии без обысков спецслужбы? Думаю, с помощью минэкологии это решится более эффективно, СБУ надо направить прежде всего именно туда. "Обилетить" и "построить" индусов пытаются все время, а работать с ними по закону - нет. Быстрее можно только закрыть вообще.

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К слову, должности в криворожском СБУ стоят дорого, потому что главная статья доходов СБУ в Кривом Роге - "крышевание" совместно с местной полицией широкомасштабного воровства металла на "Арселоре". Никто не знает сколько именно воруют металла. У индусов на комбинате никогда не было нормального менеджмента, приезжают временные директора-иностранцы на пару лет, видят, что многие сферы жизни комбината контролирует мафия, и не хотят рисковать и вступать с кем-то в конфликт. Как только начальник охраны получает приказ от нового директора навести порядок, то сразу происходят неприятности - кто-то из охранников получает по голове. В этом году менеджмент "Арселора" дал приказ установить на станция погрузки видеокамеры наблюдения. На следующий день двух сотрудников, которые ставили камеры, остановили за городом и сильно избили. В результате видеоконтроля всех рабочих площадок на "Арселоре" нет до сих пор.

Было бы здорово, если бы государство начало работать с бизнесом по-новому. Для этого нужен постоянный глубокий анализ текущих проблем, чтобы выбирать оптимальные решения и не наступать на грабли. Потому что управлять страной по закону - это не просто.

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