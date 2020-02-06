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7 февраля • обновлено в 07:46
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"Слуги народа", судьи и "прочая нечисть": Джокер слил новые фамилии в схеме скандального Микитася

13.6т
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Пранкер Джокер слил в сеть новые фамилии VIP-клиентов скандального застройщика и бывшего народного депутата Максима Микитася, которые якобы получили во время его руководства корпорацией "Укрбуд" бесплатные квартиры.

Свежие данные были опубликованы в четверг, 6 февраля, в Telegram-канале Джокера. По его словам, жилье служило взятками.

"Это далеко не все, но картинка складывается предельно красивая. Среди випов: нардепы от "Слуги народа", бывшие депутаты, судьи, прокуроры, налоговики и прочая нечисть", – описал пранкер.

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Джокер слил новые фамилии в схеме скандального Микитася

Джокер слил новые фамилии в схеме скандального Микитася

Кого изобличил Джокер:

  • нардеп от "Слуги народа" Коваль Ольга Владимировна;

  • муж помощницы нардепа "СН" Евгения Петруняка Шимон Даниэль;

  • глава окружного избиркома №209 в г. Нежин от Зеленского Зорий Андрей;

  • помощница экс-нардепа "Батьківщини" Олега Лукашука Семенюк Людмила;

  • депутат Киево-Святошинского райсовета 6 созыва Юраков Александр;

  • депутат Мукачевского горсовета Ланьо Александр;

  • депутат Ивано-Франковского облсовета 5 и 6 созывов Негрич Михаил;

  • один из управляющих скандального автсрийского Meini-банка Хутман Матвей;

  • спонсор партии "Свобода", известный как "Пупс", Игорь Кривецкий;

  • семья Ламбуцких (Николай Ламбуцкий возглавлял "Киевпастранс");

  • сын "завхоза" Януковича главы ГУС Андрея Кравца Пелих Евгений;

  • уволенная из Голосеевского районного суда Киева судья Хоменко Елена;

  • судья Полтавского апелляционного суда Панченко Александр;

  • прокурор прокуратуры №2 Днепропетровской области Содоров Сергей;

  • находившийся в розыске за возможное соучастие в ограблении Мушкудиани Дато;

  • кандидат в нардепы Артари-Колумб Борис;

  • кандидат в нардепы от "Зеленой планеты" Царева Марина;

  • кандидат в депутаты Краснокутского райсовета от "Відродження" Касьяненко Александр.

"Слуги", судьи и "прочая нечисть": Джокер слил новые фамилии в схеме Микитася

По данным Джокера, эти люди якобы получили 33 помещения общей площадью 3401 кв. м и стоимостью 70, 704 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джокер заявил, что на счёт компании "Укрбудмонтаж" (находится в структуре "Укрбуда") со счета НАЭК "Энергоатом" будут переведены 140 млн гривен "чернобыльских" денег.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Джокер Максим Микитась
Место
Украина
Тег
Укрбуд
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Комментарии
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Даже мне, россиянину, стало понятно, что партия Зеленского - это гнилая контора, собранная из всякого сброда и призванная под видом "партии мира" лечь под кровожадного кремлевского карлика, который бредит о восстановлении Союза.
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь))) ---- https://cuz.su/menso
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
https://www.youtube.com/watch?v=r7uVsEStQOY -- загоняйте кабана
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