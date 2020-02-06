"Слуги народа", судьи и "прочая нечисть": Джокер слил новые фамилии в схеме скандального Микитася

Пранкер Джокер слил в сеть новые фамилии VIP-клиентов скандального застройщика и бывшего народного депутата Максима Микитася, которые якобы получили во время его руководства корпорацией "Укрбуд" бесплатные квартиры.

Свежие данные были опубликованы в четверг, 6 февраля, в Telegram-канале Джокера. По его словам, жилье служило взятками.

"Это далеко не все, но картинка складывается предельно красивая. Среди випов: нардепы от "Слуги народа", бывшие депутаты, судьи, прокуроры, налоговики и прочая нечисть", – описал пранкер.

Джокер слил новые фамилии в схеме скандального Микитася

Кого изобличил Джокер:

нардеп от "Слуги народа" Коваль Ольга Владимировна;

муж помощницы нардепа "СН" Евгения Петруняка Шимон Даниэль;

глава окружного избиркома №209 в г. Нежин от Зеленского Зорий Андрей;

помощница экс-нардепа "Батьківщини" Олега Лукашука Семенюк Людмила;

депутат Киево-Святошинского райсовета 6 созыва Юраков Александр;

депутат Мукачевского горсовета Ланьо Александр;

депутат Ивано-Франковского облсовета 5 и 6 созывов Негрич Михаил;

один из управляющих скандального автсрийского Meini-банка Хутман Матвей;

спонсор партии "Свобода", известный как "Пупс", Игорь Кривецкий;

семья Ламбуцких (Николай Ламбуцкий возглавлял "Киевпастранс");

сын "завхоза" Януковича главы ГУС Андрея Кравца Пелих Евгений;

уволенная из Голосеевского районного суда Киева судья Хоменко Елена;

судья Полтавского апелляционного суда Панченко Александр;

прокурор прокуратуры №2 Днепропетровской области Содоров Сергей;

находившийся в розыске за возможное соучастие в ограблении Мушкудиани Дато;

кандидат в нардепы Артари-Колумб Борис;

кандидат в нардепы от "Зеленой планеты" Царева Марина;

кандидат в депутаты Краснокутского райсовета от "Відродження" Касьяненко Александр.

По данным Джокера, эти люди якобы получили 33 помещения общей площадью 3401 кв. м и стоимостью 70, 704 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джокер заявил, что на счёт компании "Укрбудмонтаж" (находится в структуре "Укрбуда") со счета НАЭК "Энергоатом" будут переведены 140 млн гривен "чернобыльских" денег.

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