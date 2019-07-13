Доллар двинется к границе: появился неожиданный прогноз курса валют в Украине

До конца лета доллар в Украине будет торговаться в диапазоне 25,0-26,5 грн, причем может двинуться как к верхней, так и к нижней границе.

Такой прогноз сделал финансовый аналитик Вадим Иосуб в комментарии "Комсомольской правде в Украине". По его словам, в ближайшие несколько недель не стоит ожидать резкого проседания курса доллара или такого же резкого роста.

"Досрочные выборы в Верховную Раду никак на долларе не скажутся, скорее он будет реагировать на действия иностранных инвесторов в ОВГЗ. Будут ли они реинвестировать полученные при погашении гособлигаций гривны, или, напротив, решат их репатриировать, предварительно купив валюту? На более отдаленную перспективу - гривна будет реагировать на продолжение сотрудничества с МВФ, или, на отказ от него", - пояснил Иосуб.

Экономист Алексей Кущ считает, что в ближайшее время курс может колебаться в диапазоне 25-26 гривен за доллар. Опрошенные изданием эксперты согласны с тем, что осенью гривна немного просядет.

"Активность иностранцев заставляет макроэкономистов пересматривать прогнозы курса гривны на конец года, и уже никто не говорит о 30 гривнах за доллар. Скорее, мы увидим диапазон 27-28 грн", - пояснил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Курс доллара apostrophe.ua

По мнению Шапрана, есть шанс, что зимой курс будет ниже, чем годом ранее.

"Хочу напомнить, что НБУ придерживается политики гибкого курса и учитывая выше приведенные факторы, отклонение курса в сторону 29 грн ближе к зиме является совсем необязательным. При этом против сильной гривны будет играть тот факт, что украинский бюджет сверстан исходя из того, что в конце года гривна должна была бы девальвировать выше 29 грн. Если национальная валюта будет крепче, это грозит невыполнением доходной части бюджета от налогов на импорт", - пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что в Украине курс доллара до 17 июля будет колебаться около отметки в 25,8 грн/$.

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