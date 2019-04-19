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Друг Путина в Европе пожаловался на давление из-за отказа принять санкции против России

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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что на его страну оказывают давление из-за нежелания присоединяться к антироссийским санкциям.

"Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление", – заявил Дачич в интервью "Известиям".

По его словам, несмотря на стремление Белграда в Евросоюз, Россия и Сербия остаются стратегическими партнерами.

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"Сербия старается стать членом Евросоюза, но это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия", – сообщил Дачич.

Министр иностранных дел Сербии также отметил, что соглашение о создании зоны свободной торговли между его страной и Евразийским экономическим союзом будет подписано осенью, а строительство сербской ветки "Турецкого потока" планируют завершить уже в 2020 году.

Ивица Дачич

Ивица Дачич

"Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Друг Путина в Европе пожаловался на давление из-за отказа принять санкции против России

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Место
Сербия
Тег
Новости России
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А бандеры за печеньку продадут и свою мать)))
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