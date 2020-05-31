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31 мая • обновлено в 15:00
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Драконовский закон о внесении изменений в Налоговый кодекс убьет бизнес – Ляшко

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Подписанный президентом закон об изменениях в Налоговый кодекс убьет украинских предпринимателей и экономику. Принятие скандального законопроекта 1210 приведет к катастрофическим последствиям. Об этом заявил экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Драконовский закон, который убивает бизнес, убивает экономику, делает налогоплательщика априори виноватым, налоговикам предоставляет драконовские полномочия. И любой честный бизнес выгоняет из страны", – сказал Ляшко.

Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.

Ряд бизнес-ассоциаций ранее критиковали законопроект №1210, отмечая, что он содержит большое количество предложений, способных повысить фискальное давление на добросовестных налогоплательщиков, ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом.

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Темы
налоговая реформа Налоги в Украине
Персона
Олег Ляшко
Теги
налоги Государственная налоговая служба (ГНС)
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