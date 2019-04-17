Доступ к тайной базе данных правоохранителей: Матиос впервые назвал расценки

Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, сколько стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.

На брифинге в Службе безопасности Украины в среду, 17 апреля, он заявил, что в Украине действует такой негласный прейскурант доступа:

к базе видеонаблюдения в Киеве "Безопасный город" — 200-250 гривен за 1 автомобиль ;

к базе МВД и полиции — 250-700 грн;

к базе пересечения границы — 600-800 грн за человека;

в базу автотранспорта (передвижение в городе, парковки, админпротоколы, задержания, остановки) — 500 грн ;

детализация звонков с привязкой к месту — 4000-7000 грн за полгода телефонных соединений;

к информации о полученных доходах из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования, налоговой — 500 грн.

Анатолий Матиос LIGA.net

Прокурор пояснил, что такой незаконный доступ дает возможность преступникам анализировать передвижения лиц и устанавливать место жительства — их и их семей, что значительно облегчает, например, готовить и совершать теракты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности Украины прекратила деятельность российской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и задержала семерых ее участников.

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