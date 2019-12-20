Главная Новости
20 декабря • обновлено в 04:20
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Дороже, чем в Европе: сколько украинцы потратят на новогодний стол

260
Читать материал на украинском

В Украине новогодний стол за последние 12 месяцев в среднем подорожал на 25%.

Больше всего прибавили в цене такие продукты как мясо, колбасные изделия, сыр, а из овощей в лидерах – картошка. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

В частности, гречка за год добавила 69%, а картошка – 109%. Также подорожал хлеб – на 13-15%, вареная колбаса – 6,3%, сметана, масло, сыр – в среднем на 10%.

Новости
"Самый любимый" продукт украинцев подорожал: сколько стоит

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что цены на продукты в Украине уже сравнялись с европейскими.

"Наши цены не только сравнялись с европейскими, но по некоторым позициям даже перегнали их. А наши зарплаты в три раза ниже, чем, например, в Польше. Поэтому украинская семья на продукты тратит 50% своего бюджета, а польская – 14%", – резюмировал экономист.

По данным Института аграрной экономики, бюджетное застолье на семью из 4 человек в Киеве обойдется в почти 1724 грн, а для тех, кто может позволить себе купить деликатесы – 2294 грн. В перечень входит коньяк, свинина, курятина, колбасная нарезка, салаты, овощи, фрукты и т.д.

Праздничный стол за последние 12 месяцев в среднем подорожал на 25%

Праздничный стол за последние 12 месяцев в среднем подорожал на 25%

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

  • Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

  • Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

  • Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Новый год
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги