Дороже, чем в Европе: сколько украинцы потратят на новогодний стол

В Украине новогодний стол за последние 12 месяцев в среднем подорожал на 25%.
Больше всего прибавили в цене такие продукты как мясо, колбасные изделия, сыр, а из овощей в лидерах – картошка. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.
В частности, гречка за год добавила 69%, а картошка – 109%. Также подорожал хлеб – на 13-15%, вареная колбаса – 6,3%, сметана, масло, сыр – в среднем на 10%.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что цены на продукты в Украине уже сравнялись с европейскими.
"Наши цены не только сравнялись с европейскими, но по некоторым позициям даже перегнали их. А наши зарплаты в три раза ниже, чем, например, в Польше. Поэтому украинская семья на продукты тратит 50% своего бюджета, а польская – 14%", – резюмировал экономист.
По данным Института аграрной экономики, бюджетное застолье на семью из 4 человек в Киеве обойдется в почти 1724 грн, а для тех, кто может позволить себе купить деликатесы – 2294 грн. В перечень входит коньяк, свинина, курятина, колбасная нарезка, салаты, овощи, фрукты и т.д.
Праздничный стол за последние 12 месяцев в среднем подорожал на 25%
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.
Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.
Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.
Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.
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