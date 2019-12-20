Дороже, чем в Европе: сколько украинцы потратят на новогодний стол

В Украине новогодний стол за последние 12 месяцев в среднем подорожал на 25%.

Больше всего прибавили в цене такие продукты как мясо, колбасные изделия, сыр, а из овощей в лидерах – картошка. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

В частности, гречка за год добавила 69%, а картошка – 109%. Также подорожал хлеб – на 13-15%, вареная колбаса – 6,3%, сметана, масло, сыр – в среднем на 10%.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что цены на продукты в Украине уже сравнялись с европейскими.

"Наши цены не только сравнялись с европейскими, но по некоторым позициям даже перегнали их. А наши зарплаты в три раза ниже, чем, например, в Польше. Поэтому украинская семья на продукты тратит 50% своего бюджета, а польская – 14%", – резюмировал экономист.

По данным Института аграрной экономики, бюджетное застолье на семью из 4 человек в Киеве обойдется в почти 1724 грн, а для тех, кто может позволить себе купить деликатесы – 2294 грн. В перечень входит коньяк, свинина, курятина, колбасная нарезка, салаты, овощи, фрукты и т.д.

Праздничный стол за последние 12 месяцев в среднем подорожал на 25%

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

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