"Дополнительные расходы": в Минфине не захотели повышать "минималку" украинцам

Министр финансов Александр Данилюк считает, что в Украине по результатам первого полугодия нет предпосылок для повышения минимальной заработной платы.

"Повышение "минималки" – это дополнительные расходы", – заявил глава Минфина в интервью "Экономической правде".

По его словам, повышение уровня заработной платы обошлось бы государственному бюджету как минимум в 13 млрд гривен.

"И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" – без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы. Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к "минималке", была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд гривен", – резюмировал Данилюк.

При этом ранее OBOZREVATEL писал, что в то же время руководство НАК "Нафтогаз Украина" получит десятки миллионов долларов за выигранное дело против "Газпрома".

Большая часть этой суммы достанется коммерческому директору Юрию Витренко и главе государственного предприятия Андрею Коболеву.