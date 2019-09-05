"Дональд, мы уже потратили": Путин рассказал, как уговаривал Трампа купить оружие

Президент России Владимир Путин сообщил, что предлагал президенту США Дональду Трампу приобрести у России новейшие виды вооружения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на стенограмму пленарного заседания Восточного экономического форума, во время которого выступал глава России.

По словам Путина, в японской Осаке, где прошли его переговоры с Трампом во время саммита G20, ставился вопрос, как зачесть российское оружие в общие договоренности, потому что "пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет".

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки theintercept.com

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что сами скоро произведут", — отметил Путин.

При этом лидер РФ выразил сомнение, "зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить".

Как сообщает Белый дом, в Осаке президенты России и США обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и в Украине, а также тему контроля над вооружениями и двусторонние отношения.

Нынешняя встреча - первая после того, как в конце прошлого года Трамп отменил запланированные переговоры с Путиным на предыдущем саммите G20 в Буэнос-Айресе. С тех пор президенты лишь однажды разговаривали по телефону в мае этого года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что пока Трамп у власти, Путин в безопасности.

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