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5 сентября • обновлено в 16:42
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"Дональд, мы уже потратили": Путин рассказал, как уговаривал Трампа купить оружие

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Президент России Владимир Путин сообщил, что предлагал президенту США Дональду Трампу приобрести у России новейшие виды вооружения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на стенограмму пленарного заседания Восточного экономического форума, во время которого выступал глава России.

По словам Путина, в японской Осаке, где прошли его переговоры с Трампом во время саммита G20, ставился вопрос, как зачесть российское оружие в общие договоренности, потому что "пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет".

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки

theintercept.com

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"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что сами скоро произведут", — отметил Путин.

При этом лидер РФ выразил сомнение, "зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить".

Как сообщает Белый дом, в Осаке президенты России и США обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и в Украине, а также тему контроля над вооружениями и двусторонние отношения.

Нынешняя встреча - первая после того, как в конце прошлого года Трамп отменил запланированные переговоры с Путиным на предыдущем саммите G20 в Буэнос-Айресе. С тех пор президенты лишь однажды разговаривали по телефону в мае этого года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что пока Трамп у власти, Путин в безопасности.

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Тема
вооружения
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Япония Осака
Тег
оружие
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Mega Death
Mega Death
Вова еще и Зеленского на парад в День Победы пригласил. Трольнул клоуна)))
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Путин предлагал президенту США Дональду Трампу приобрести у России новейшие виды вооружения ? Это то которое постоянно то взрывается, то тонет ? Смешной ей богу ! Он бы ему ещё на "калине" предложил прокатиться или YotaPhone подарил !
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Mega Death, свежо предание ...
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Mega Death
Mega Death
Алень - мне друг, но истина дороже !, Посмейся, xoxложёпый))) Трамп Путину вас, ckoтов на блюдечке принесет))) Холопы несчастные)))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп является агентом путина-бывшие разведчики и руководители Пентагона!
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