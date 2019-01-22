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МирСпорт

/Новости экономики

''Должны исчезнуть!'' В Украине приготовили резкие изменения общественного транспорта

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В крупных городах Украины наиболее приемлемым вариантом общественного транспорта являются большие автобусы, а маршрутки должны полностью исчезнуть с дорог страны.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.net. Он уточнил, что в 2019 году на десятки новых маршрутов в Украине выйдут "Неопланы".

"Я убежден, что альтернативы большим автобусам в крупных городах нет. Маршрутки должны исчезнуть как класс — в Киеве, в Днепре, в Харькове их быть не может. Их не может быть. Они не имеют права на жизнь. Причиной этого послужила, наверно, бесконтрольность и другие проблемы. Но так продолжаться не может. И мы приложим все усилия, чтобы они исчезли", - сказал Омелян.

Он уверен, что в течение года ситуация поменяется, так как с 1 января 2019 года прекратил действие мораторий на проверки предприятий. Планируется проверять не только подвижной состав, который осуществляет перевозку, но и автобазы, состояние водителей.

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"Неоплан"

"Неоплан"

autopoisk24.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве решили ликвидировать маршрутные такси, а вместо них обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев. За соответствующее решение 2 октября 2018 года проголосовали на заседании Киевского городского совета.

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Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
маршрутка
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Украина це гиперлупы!
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