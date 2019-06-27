"Должны быть наказаны": Зеленский поручил разобраться с коррупцией в оборонке

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ГПУ, СБУ и МВД относительно расследования коррупции в оборонке и за неделю требует от них соответствующих предложений.

Об этом он сказал 27 июня, во время совещания СНБО, передает пресс-служба главы государства. В совещании приняли участие Генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

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В частности, во время совещания речь шла о существующих проблемах и результатах расследования по факту хищения бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в ОПК.

Отмечается, что президент поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам сегодняшнего заседания. По его словам, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.

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"Эти люди должны ответить, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - заявил Зеленский.

Он отметил, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная среди всех.

Зеленский добавил, что ранее политики осваивали оборонительные средства, а правоохранители их покрывали, и отметил, что теперь все, что происходит в оборонной сфере, должно быть прозрачно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В частности, речь идёт о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. Предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн.

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