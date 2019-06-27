ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

"Должны быть наказаны": Зеленский поручил разобраться с коррупцией в оборонке

905Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ГПУ, СБУ и МВД относительно расследования коррупции в оборонке и за неделю требует от них соответствующих предложений.

Об этом он сказал 27 июня, во время совещания СНБО, передает пресс-служба главы государства. В совещании приняли участие Генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

"Должны быть наказаны": Зеленский поручил разобраться с коррупцией в оборонке

president.gov.ua

В частности, во время совещания речь шла о существующих проблемах и результатах расследования по факту хищения бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в ОПК.

Отмечается, что президент поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам сегодняшнего заседания. По его словам, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.

Новости
"Работа парализована!" ВСУ отреагировали на скандал с испорченными бронежилетами

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

"Эти люди должны ответить, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - заявил Зеленский.

Он отметил, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная среди всех.

Зеленский добавил, что ранее политики осваивали оборонительные средства, а правоохранители их покрывали, и отметил, что теперь все, что происходит в оборонной сфере, должно быть прозрачно.

"Должны быть наказаны": Зеленский поручил разобраться с коррупцией в оборонке

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В частности, речь идёт о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. Предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СНБОСБУГенеральная прокуратура Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
В совещании принял участие Аваков -- память рагулей, как у рыбок, про рюкзаки уже никто не вспомнит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel