Доллар дешевеет второй день подряд: что будет с курсом в 2021 году

В Украине доллар перешел к снижению в отношении гривни – американская валюта дешевеет второй день подряд. Евро же показывает нестабильные скачки по стоимости. Эксперты считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

По данным НБУ, доллар подешевел на 2 копейки, а евро на 15 копеек.

Курс НБУ на 8 октября

1 доллар США – 28,32 грн (-2 коп.);

1 евро – 33,33 грн (-15 коп.).

*Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,1 грн/$;

Продажа – 28,55 грн/$.

Евро:

Покупка – 32,05 грн/€;

Продажа – 33,7 грн/€.

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,27 грн/$;

Продажа – 28,32 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,16 грн/€;

Продажа – 33,22 грн/€.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,28 грн/$;

Продажа – 28,33 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,17 грн/€;

Продажа – 33,26 грн/€.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Аналитик Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов уверен, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в течение октября может прибавить около 65 копеек в цене и перейти психологическую отметку в 29 грн/$.