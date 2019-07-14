Доллар в Украине снова подорожает: когда и на сколько

Снижение курса доллара в Украине – краткосрочная тенденция. В октябре-ноябре валюта снова начнет расти, и в конце 2019 года можно ожидать курс на уровне 28-28,5 грн/$.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперт объяснил, что сейчас доллар дешевеет в связи с избыточным предложением американской валюты на рынке. Это обусловлено тем, что иностранные инвесторы массово скупают облигации внутреннего займа Украины.

"С начала года мы недополучили около 7 млрд гривен от налогов в доходную часть бюджету. Чтобы перекрыть недополученные средства, Министерство финансов Украины активно начало имитировать внутренний государственный заем, номинированный в гривне. И продавать его. Причем спрос на него довольно высокий", – рассказал он.

Пендзин напомнил, что уровень инфляции в Украине составляет 8,9% в год, а государственные облигации продаются с доходностью 17,5%.

"Т.е. на сегодняшний день государственные облигации являются очень выгодным краткосрочным вложением денег. И они заинтересовали иностранных инвесторов, которые активно начали приходить в Украину, продавать свои доллары, покупать на них гривни и вкладывать в облигации. Таким образом, у нас сложилось избыточное предложение доллара", – пояснил экономист.

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Он обратил внимание, что облигации – краткосрочные. Поэтому уже в октябре-ноябре Украине нужно будет выплачивать инвесторам заработанные проценты.

"Инвесторы, конечно, захотят вывести эти гривни в виде долларов за пределы Украины. Т.е. они начнут активно продавать гривню и покупать валюту. И в конце года у нас будет довольно сильное давление на валютный рынок. Мы ожидаем, что в тот момент будет ослабление курса гривни", – спрогнозировал Пендзин.

По его мнению, сильного падения гривни удастся избежать: с начала года Национальный банк увеличил свои валютные резервы на 1,2 млрд долларов и при повышении спроса на иностранную валюту выйдет на рынок с обратными интервенциями.

"Думаю, Нацбанк в любом случае будет гривню немного "просаживать", потому что она чересчур сильно укрепилась", – уточнил он.

"В бюджете на 2019 год был заложен среднегодовой курс 29,4 грн/$. Я абсолютно уверен, что такого среднегодового курса у нас не будет. Но ожидать среднегодовой курс на уровне 28 грн/$ – абсолютно реально. Думаю, в конце года будет ослабление гривни примерно до этой цифры – 28-28,5 грн/$", – спрогнозировал эксперт.

Доллар в Украине упал ниже 26 грн/$ Юлия Березовская / Пресс-центр НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля курс доллара в Украине снизился еще на 5 копеек. Национальный банк Украины установил официальный курс 25,60 грн/$. Средний курс гривни к американской валюте в продаже – на уровне 25,85 грн/$.

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