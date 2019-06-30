Доллар в Украине подорожает: экономист рассказал, когда и на сколько

В Украине курс доллара по отношению к гривне начнет расти уже в июле, а к концу года достигнет коридора 28-29 грн/$.

Такой прогноз относительно курса валют дал в эфире ObozTV экономический эксперт Игорь Гарбарук.

"Третий год подряд мы имеем абсолютно одинаковую тенденцию. Вторая декада января – пиковый рост, затем падение до июня, июль-август – небольшой рост, сентябрь-октябрь – основной пиковый рост, потому что начало делового сезона, окончание кампании по сбору урожая, потребность в валюте и так далее", – сообщил эксперт.

"Я думаю, что учитывая ту несбалансированность ситуации, на конец года мы можем дойти до коридора 28-29 грн/$", – отметил он.

Гарбарук напомнил, что в госбюджете-2019 заложен курс на нынешний год 29,4 грн/$.

"Колебания, которые ранее происходили до 27 грн/$ – это финансовые спекуляции, не более того. Июнь – это самая нижняя точка по доллару. Сегодня видим 26,15 грн/$. Скорее всего, это значение зафиксируется и с июля будет повышаться. Но если ничего не случится на внешних рынках, если не будет внутренних возбудителей. Это живая ситуация", – объяснил экономист.

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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