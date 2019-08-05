Доллар существенно подорожал: сколько стоит в банках Украины

В Украине курс доллара в понедельник, 5 августа, поднялся на 15 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,70 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 25 копеек и составил 28,58 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,53 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 19 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 28,36 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 39 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом в Украине гривня в среду, 31 июля, в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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