"Доллар по 70": рублю предрекли скорый обвал

В России курс доллара в ближайшие две-три недели может преодолеть психологическую отметку в 70 рублей.

"Выход за рамки торгового диапазона с верхней границей у 67 рублей за доллар заставляет рассматривать уровень в 70 рублей за доллар в качестве следующей важной остановки в ближайшие две-три недели", – сообщают аналитики FxPro, передает "Российская газета".

По мнению экспертов, аналогичным уровнем для пары "евро-рубль" выступает отметка 76 рублей.

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С середины июля доллар подорожал к рублю более чем на 7%, поднявшись до самых высоких уровней с январских праздников.

"Наиболее тревожно то, что ослабление российской валюты происходит при сравнительном затишье на мировых рынках. Акции в Шанхае почти вернули себе 85% от провала с начала августа, фондовые площадки США отыграли 75% падения, а нефть – половину", – подчеркнули в FxPro.

Однако рублю это не помогло: он слишком долго был излишне перегретым за счет высоких процентных ставок и мощных размещений облигаций федерального займа Министерства финансов России.

Курс доллара в ближайшие две-три недели может преодолеть психологическую отметку в 70 рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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