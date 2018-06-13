Доллар по 50 грн и замораживание зарплат: что грозит Украине в случае дефолта

В Украине в 2019-м доллар взлетит до 50 грн, продажу валюты ограничат, цены подскочат, а рост зарплат и пенсий заморозят. Такой сценарий возможен, если страна не соберет $18 млрд на погашение и обслуживание долгов и объявит дефолт. Без внешней помощи справиться с такой нагрузкой – непосильная задача. И если не продолжить сотрудничество с МВФ, Украина может повторить судьбу Венесуэлы.

OBOZREVATEL разобрался, чем грозит Украине отказ от сотрудничества с главным кредитором.

Украина без МВФ: доллар по 50 и замороженные зарплаты

Украине в следующем году грозит дефолт, если не удастся собрать как минимум $18 млрд, денег на обслуживание и погашение долгов не будет. И единственный выход в такой ситуации – объявить себя банкротом, потерять кредитный рейтинг и доверие инвесторов. Как следствие – резкое падение гривни и скачок цен. Резервы НБУ в валюте на данный момент составляют около $16 млрд и без внешней помощи страна со своими долгами не справится.

После объявления дефолта на внешних рынках перестанут доверять и Украине, и всем украинским компаниям. Страна, которая объявила себя банкротам, не может получить новый кредит, привлечь инвестиции. Фактически банкротство грозит изоляцией от мировых финансовых рынков. Со всем украинским бизнесом иностранные партнеры начнут работать только по предоплате, сократится приток валюты в страну. И если сейчас доллар по 30 грн к концу года кажется "пессимистичным прогнозом", то в таких условиях возможен курс и более 50 грн/$.

Дефицит валюты в стране спровоцирует подорожание всего импорта – начиная от бензина и заканчивая бананами. По разным оценкам, примерно пятая часть потребительской корзины украинца – товары и услуги, которые покупаются за границей. Девальвация со временем приведет к резкому росту цен. Так, в 2015-м при падении курса национальной валюты с 15 грн до 25 грн/$ инфляция составила 43,3%!

Падение спроса, уменьшение деловой активности, безработица, сокращение бюджетных поступлений, урезания социальных программ, замораживание пенсий и зарплат – такой прогноз может стать реальностью уже через считанные месяцы.

Кардинально изменить бизнес-климат и привлечь достаточное количество инвестиций за такой короткий период времени не удастся. Единственный выход – погашать старые долги за счет новых. Маяк для большинства инвесторов и кредиторов Украины – МВФ. Именно от успешной программы с Фондом зависит макрофинансовая помощь ЕС, некоторые программы ЕБРР, Всемирного банка, рейтинг Украины на внешних рынках заимствования.

К чему приводит дефолт

Украина - не первое государство, которое оказалось на грани банкротства. Те, кому удалось уберечься от дефолта, со временем восстановили платежную способность. Однако есть и негативные примеры.

Аргентина в 2001 году после объявления дефолта на три года осталась без внешних инвестиций, курс аргентинского песо упал до уровня 1/100, зарплаты и пенсии в 2001-м урезали на 13%, за неделю со счета можно было снять не больше $250. Кроме того, за год количество бедного населения выросло с 28,9% до 35,4%, правительство не выплатило 1,4 млн пенсий. Причиной такого падения стала неправильная политика государства и разрыв с МВФ.

Несколько лет назад дефолт пережила Греция. Так, страна не смогла выплатить МВФ 1,54 млрд евро. Властям пришлось ввести ограничение на движение капитала – за день в банкомате можно было снять не больше 50 евро, банки закрылись на три недели, на АЗС ввели ограничения на продажу бензина, пенсионный возраст пришлось поднять до 67 лет, налоги для бизнесы повысили с 13% до 24%, часть предприятий обанкротилась.

Рекордсменом по количеству дефолтов можно считать Венесуэлу. Последний раз страна объявляла себя банкротом в прошлом году. Тогда уровень инфляции составил 2616% (для сравнения, в Украине по итогам прошлом года – около 13,7%), курс национальной валюты упал в 7 раз, появился дефицит товаров первой необходимости, уровень смертности среди новорожденных вырос в 100 раз, минимальная зарплата опустилась до уровня $6.

К не менее плачевным последствиям привел дефолт в Мексике в 1994 году. Правительство было вынуждено повышать цены и замораживать социальные выплаты и зарплаты, государство потеряло доверие иностранных кредиторов. 700 тыс. человек потеряли работу, в два раза упал объем производства автомобилей, 2 млн семей оказались за чертой бедности, а 20 тыс. предприятий обанкротились.

Чтобы спастись от дефолта, Украине придется выполнить рекомендации МВФ, в том числе повысить тариф на газ. Сотрудничество с Фондом даст возможность стабильно обслуживать внешний долг. Согласно оценкам правительства, уже в 2021-м рост ВВП составит 6,3%. Такие темпы позволят не только справляться с долговой нагрузкой, но и постепенно сокращать внешний долг.