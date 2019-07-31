Доллар по 24: экономисты предрекли рекордное подорожание гривни

В Украине уже в ближайшее время курс гривни может пробить отметку в 24 грн/$, что станет сильнейшим укреплением гривни за последние два года.

Об этом заявили экономисты в статье для сайта НВ. В частности такого мнения придерживается директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка Артем Красовский. По его словам, курс гривни может пробить отметку в 24 грн/$.

"Прежде всего, это будет зависеть от НБУ и от того, насколько активно он будет абсорбировать в резервы излишки валюты с рынка", - сказал эксперт.

С ним солидарен начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса Банка Альянс Станислав Лисянский. "На данный момент не наблюдается глобально серьезных причин для изменения тренда, кроме существенного уменьшения доходности по выпускам новых ОВГЗ со стороны Минфина. Следующее решение по учетной ставке НБУ будет только в сентябре. Поэтому спрос со стороны нерезидентов должен быть на прежнем уровне. Таким образом если НБУ не будет массово скупать валюту с рынка, то есть все шансы до конца августа пробить отметку 24 гривен за один доллар США", - сказал он.

Александр Мартыненко с ICU также ожидает, что до конца текущего года курс гривни может пробить 24 грн/$.

Курс доллара

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в среду, 31 июля, опустился на 27 копеек, что стало своеобразным рекордом для гривни.

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