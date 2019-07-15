"Дохозяйствовались!" Блогер показал руины завода на Донбассе

На территории Славянского арматурно-изоляторного завода на Донбассе не осталось ни одного цеха. А все, что можно было вывезти на металл, безжалостно вырезали.

Об этом в своем видео рассказал блогер Денис Казанский. Он прошелся по руинам предприятия и рассказал, как его уничтожали бывшие "хозяева региона".

"Это предприятие производило изоляторы, которые применялись в промышленности, на высоковольтных линиях. Когда-то они пользовались спросом, здесь работали тысячи людей. Но те люди, которые его захватили - группировка братьев Рыбаков, это местное ОПГ - решили, что его легче не развивать, а распилить на металлолом, вывезти оборудование, разобрать на стройматериалы", - говорит, идя по руинам, Денис Казанский.

Руины изоляторного завода в Славянске youtube.com / Denis Kazanskyi

Он рассказывает, что завод разрушался не один год.

"Все время люди жаловались, проводили собрания, обращались к руководству города. И за все время им никто не помог. Никто не остановил беспредел. А теперь эти "хозяева" идут во власть и рассказывают нам, что знают, как поднять экономику, как развивать Украину", - говорит Казанский.

"Эта территория - вещественное доказательство того, как эти люди умеют хозяйствовать. А сейчас они снова идут к власти. Поэтому, когда пойдете на избирательные участки, вспоминайте не рекламные ролики, а эти кадры", - говорит автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидаты в нардепы Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод в 2015-2016 годах, до введения блокады ОРДЛО, вывезли из Украины в Россию через "Л/ДНР" тысячи тонн лома цветных металлов.

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