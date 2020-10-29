Доходы украинских банков рухнули из-за коронавируса

Банки в январе-сентябре 2020 года получили лишь 37,6 млрд грн чистой прибыли из-за пандемии коронавируса.

Это на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 млрд грн. Об этом говорится в релизе Национального банка Украины.

В ІІI квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата II квартала 2020 года и на 20% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

Основной причиной более низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн. Для сравнения в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 млрд грн.

Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков.

По состоянию на 1 октября 2020 года из 74 платежеспособных банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд грн.

Прибыль за 9 месяцев была сформирована в основном ПриватБанком (21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (9,2 млрд грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что уровень "новых" проблемных кредитов возрастет до 10-15% от кредитного портфеля из-за пандемии коронавируса.