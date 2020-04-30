Главная Новости
30 апреля • обновлено в 13:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Добычу нефти в Западной Европе впервые сократят за 18 лет

1.6т
Читать материал на украинском

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, решила сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года, тем самым присоединившись к договоренностям ОПЕК++. Такое решение Норвегия приняла впервые за 18 лет.

Как заявила в среду, 29 апреля, министр нефти страны Тина Бру, в июне добыча нефти сократится на 250 тыс. б/с, и еще на 134 тыс. б/с во втором полугодии 2020 года, передает Интерфакс. Кроме того, Норвегия отложит на 2021 год запуск некоторых проектов по добыче.

Добычу нефти сократят

Добычу нефти сократят

gp.by

"Таким образом, общая добыча в декабре 2020 года будет на 300 тыс. баррелей меньше в сутки, чем первоначально планировалось компаниями. Эта мера будет действовать до конца года", – подчеркнула она.

Данное сокращение производства – первое за последние 18 лет. Норвегия – последняя из крупных производителей нефти, принявших решение о сокращении добычи нефти. К этому еще в начале апреля призывали ее и США, и члены ОПЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в среду, 30 апреля, начали уверено расти на новостях о скором восстановлении спроса: эталонные марки сырья подорожали в среднем от 6 до 15% в итоге.

Производители нефти и нефтепродуктов пошли на экстренные меры и начали искать непривычные места хранения топлива: начали выкупать небольшие танкеры.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Норвегия
Тег
нефть
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
По сути, УЧИТЫВАЯ КАКУЮ ПОМОЩЬ получил скот скаленвставательный (КОТОРЫЙ БОЛЕЕТ И ДОХНЕТ изза пандемии) из ФНБ (фонда национального благосостояния) то можно тверждать что - скоту пофигу что нефть по 120баксов что по 20баксов!!!! Ни единой копейки скот этот не видит при любом раскладе! =)))) Так что дИда на палку и НАПАРАТ! =))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Pruglo Sergey, А ты в курсе с какой целью создавался этот фонд, убогое?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги