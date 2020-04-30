Добычу нефти в Западной Европе впервые сократят за 18 лет

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, решила сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года, тем самым присоединившись к договоренностям ОПЕК++. Такое решение Норвегия приняла впервые за 18 лет.

Как заявила в среду, 29 апреля, министр нефти страны Тина Бру, в июне добыча нефти сократится на 250 тыс. б/с, и еще на 134 тыс. б/с во втором полугодии 2020 года, передает Интерфакс. Кроме того, Норвегия отложит на 2021 год запуск некоторых проектов по добыче.

Добычу нефти сократят gp.by

"Таким образом, общая добыча в декабре 2020 года будет на 300 тыс. баррелей меньше в сутки, чем первоначально планировалось компаниями. Эта мера будет действовать до конца года", – подчеркнула она.

Данное сокращение производства – первое за последние 18 лет. Норвегия – последняя из крупных производителей нефти, принявших решение о сокращении добычи нефти. К этому еще в начале апреля призывали ее и США, и члены ОПЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в среду, 30 апреля, начали уверено расти на новостях о скором восстановлении спроса: эталонные марки сырья подорожали в среднем от 6 до 15% в итоге.

Производители нефти и нефтепродуктов пошли на экстренные меры и начали искать непривычные места хранения топлива: начали выкупать небольшие танкеры.

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