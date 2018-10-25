Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

Премьер-министр Владимир Гройсман испытал скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь".

"В феврале – проект, в мае – начало работ, в октябре – тестовый пуск подвижного состава", – пишет глава правительства в Twitter.

По его словам, начало работы экспресса запланировано на ноябрь.

"Борисполь" – крупнейший аэропорт страны, и добраться до него теперь можно быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен", – отметил Гройсман.

Стоимость соответствующего проекта составила около 580 млн гривен.

"Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного "Воздушного экспресса" в 2010 году составляла 3,2 млрд гривен", – резюмировал Гройсман.

Twitter Владимир Гройсман

Twitter Владимир Гройсман

Twitter Владимир Гройсман

Twitter Владимир Гройсман

Twitter Владимир Гройсман

Twitter Владимир Гройсман

Twitter Владимир Гройсман

Twitter Владимир Гройсман

Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

Пасажиропотік через аеропорти України за 9 місяців року склав понад 15 млн осіб. Очікуваний показник на кінець року – 20 млн. "Бориспіль" - найбільший аеропорт країни, і дістатися до нього тепер можна швидко, без заторів, всього за 35 хвилин і 80 гривень. pic.twitter.com/4kRkfK6PQx — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

Проект коштував близько 580 млн грн. Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумнозвісного "Повітряного експресу" в 2010 році складав 3,2 млрд грн. pic.twitter.com/ILVvinczT1 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее железнодорожное сообщение с "Борисполем" обещали достроить до 1 декабря.