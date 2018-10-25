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Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

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Премьер-министр Владимир Гройсман испытал скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь".

"В феврале – проект, в мае – начало работ, в октябре – тестовый пуск подвижного состава", – пишет глава правительства в Twitter.

По его словам, начало работы экспресса запланировано на ноябрь.

Новости
Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото строительства масштабного проекта

"Борисполь" – крупнейший аэропорт страны, и добраться до него теперь можно быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен", – отметил Гройсман.

Стоимость соответствующего проекта составила около 580 млн гривен.

"Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного "Воздушного экспресса" в 2010 году составляла 3,2 млрд гривен", – резюмировал Гройсман.

Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

Twitter Владимир Гройсман

Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

Twitter Владимир Гройсман

Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

Twitter Владимир Гройсман

Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

Twitter Владимир Гройсман

Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

Twitter Владимир Гройсман

Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

Twitter Владимир Гройсман

Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

Twitter Владимир Гройсман

Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото вагонов изнутри

Twitter Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее железнодорожное сообщение с "Борисполем" обещали достроить до 1 декабря.

Место
УкраинаКиев
Объект
Борисполь
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