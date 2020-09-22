Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен

Автобаза управления делами Верховной Рады приобретет 14 автомобилей Toyota Camry за 12,6 млн гривен.

Об этом говорится в тендере, опубликованном на сайте "Госзакупки онлайн". Организаторы тендера ожидают предложений до 5 октября, а затем начнутся торги со снижением цены – на 63 тысячи гривен за "шаг".

Какие автомобили нужны в Раду

10 Toyota Camry черного цвета с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и с салоном черного цвета

3 автомобиля черного цвета с салоном черного цвета и один автомобиль с салоном бежевого цвета (другой комплектации).

Средняя стартовая стоимость автомобиля составляет 900 тыс. гривен, тогда как у официального дилера стоимость Toyota Camry в стандартной конфигурации составляет 794,2 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Укрзалізниця" вместо ремонта дизель-поезда приобрела два лимузины Audi А8 Long стоимостью в 4,5 млн грн каждый.

В мае 2020 года "Криворожский психоневрологический интернат" заказал у компании "Восток-Фарм" препарат "Метотрексат" вдвое дороже от больницы и цен в аптеках.

Финансовое управление Генштаба ВСУ по 308 тысяч гривен приобрело 80 подарочных ручек фирмы Parker и Waterman с отделкой из позолоты.