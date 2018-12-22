Квартирные кражи в Украине: адвокат рассказал о самой популярной схеме

Чаще всего грабители квартир перед преступлением приходят в дом жертвы лично. Они представляются работниками ЖЭКа или горадминистрации.

Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Егор Штокалов. По его мнению, проблема заключается в том, что современное украинское общество слишком легкомысленно относится к таким аферам.

"Если говорят, что вот мы представители горадминистрации, внедряем программу "Энергосберегающее жилье", хотим замерить показатели теплопотери вашей квартиры и установить окна – определенный процент населения пустит таких людей к себе в квартиру", – пояснил Штокалов.

По словам адвоката, такие потенциальные преступники всегда делают первоначальный прозвон по городским номерам телефонов. Поэтому следует внимательно отнестись к разнообразным звонкам из "проверяющих органов", "фирм по установке окон" и т.д.

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"Так они получают психологический и эмоциональный портрет собеседника, определяют примерно, сколько ему лет, мужчина-женщина, состав семьи, есть ли дети и т.д. И все это – одним звонком", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жертвами ограбления стала семья заместителя генпрокурора Украины. А перед этим в столице ограбили квартиру киевского прокурора.

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