''Деньги должны идти в Россию?'' Украина попала под жесткий шантаж ''Газпрома''

Россия шантажирует Украину и заставляет отказаться от победы в Стокгольмском арбитраже. А пока это не произойдет, она продолжит игнорировать вопрос о контракте на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Как заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook, в 2019 году заканчивается контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Трехсторонние (ЕС, Украина, Россия) "консультации" на уровне экспертов запланированы на 15 января, трехсторонние "переговоры" на политическом уровне — 21 января.

"Обсуждение этих переговоров в СМИ и даже на политическом уровне пока фокусируется на вопросах, которые фактически игнорируются российской стороной. При этом не обсуждается вопрос, который российская сторона официально определяет как предпосылку реальных переговоров", — пишет Витренко.

По его словам, позиция "Газпрома" является четкой. Сначала "восстановление баланса" в отношениях между "Нафтогазом" и "Газпромом", затем реальные переговоры по транзиту.

"Для принятия решения мы ждем решения апелляционного суда. Объемы транзита газа через Украину после 2019 года сегодня не обсуждались. Эти переговоры не имеют статуса переговоров между компаниями", — сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер после переговоров в Берлине между Россией, Европейской Комиссией и Украиной.

"Газпром" официально заявляет, что решение арбитража нарушили этот "баланс в отношениях". То есть украинской стороне нужно отказаться от победы в арбитраже.

"Что это будет означать для Украины? Без победы в арбитраже по контракту на поставку газа и контракту за транзит сегодня мы бы должны были заплатить "Газпрому" более $73 млрд по обязательствам "бери или плати" по 2012-2018 годы и $4 млрд за газ, поставленный в 2014-2015 годах. Мы должны покупать газ у "Газпрома" по цене выше, чем покупаем газ из Европы. При этом в 2019 году на базе "бери или плати" мы должны были заплатить за газ на $11 млрд больше (или в 5,5 раза больше) за полученную транзитную выручку. И мы не могли бы требовать доплату $2,7 млрд за транзит", — заявил Витренко.

Он также подчеркнул, что считает эти требования "Газпрома" абсурдными.

"Фактом также является то, что Россия хочет, чтобы плата Украине за транзит была лишь относительно небольшой скидкой от платы за российский газ, который должна покупать Украина. То есть Украина должна платить России за газ в шесть раз больше, чем Украина получает за транзит. Деньги должны идти из Украины в Россию, а не наоборот. Это и является приемлемым "балансом в отношениях" для России, который они хотят восстановить", — отметил исполнительный директор НАК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

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