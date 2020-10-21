Дело Суркисов и Приватбанка: Верховный суд отказался применять 'антиколомойский' закон

Верховный суд отказал Национальному банку в применении "антиколомойського" закона к делу братьев Суркисов по ПриватБанку.

Об этом говорится в решении суда. Отмечено, что НБУ настаивал на применении так называемого антиколомойского закона для закрытия дела. Но Верховный суд постановил отклонить ходатайство, поскольку производство по этому делу подлежит закрытию по иным основаниям.

Что предшествовало

15 июля Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и ПриватБанка. Она отменила постановление Окружного админсуда Киева и постановление Киевского апелляционного суда с 2017 года об отмене постановления Нацбанком Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительным процедуры bail-in.

По данным СМИ, представители Суркисов подали ходатайство о переводе дела в Печерский райсуд до публикации текста решения суда. В то же время, ПриватБанк подал заявление об отсутствии оснований такого направления через несколько дней после его опубликования.

Указывается, что поскольку НБУ, ПриватБанк и Кабмин находятся в Печерском районе Киева, часть исковых требований этого дела подлежит рассмотрению Печерским райсудом Киева как судом первой инстанции.

Вместе с тем, согласно обнародованном в едином госреестре судебных решений особым мнением судьи Виктора Пророка, "если хотя бы часть заявленных истцами требований подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного или административного судопроизводства, дело не может быть передано на рассмотрение суда гражданской юрисдикции".

Он убежден, что закрывая производства по делу ВС основывался на том, что заявленные истцами по делу требования также не могут быть предметом рассмотрения в порядке административного производства, кроме требований о взыскании с ПриватБанка денежных средств, которые были вкладами истцов в банке.

Судья добавил, что Большая палата ВС по аналогичным причинам пришла к выводу об отсутствии оснований для применения по данному делу "антиколомойського" закона.

В чем суть иска Суркисов

Предприниматели Григорий и Игорь Суркисы, члены их семей, а также связанные с ними компании судились с ПриватБанком, в котором до национализации хранились их вклады. Речь шла о депозитах на сумму $250 млн и процентах в размере $100 млн.

Во время национализации ПриватБанка Суркисов решением НБУ в 2016 году было признано инсайдерами ПриватБанка (связанными с ним лицами). НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии ПриватБанка, которые после принудительно продали за 1 грн государству (таким образом провели национализацию).

Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в ПриватБанке. Минфин через суды пытался приостановить действие постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Как сообщал OBOZREVATEL Печерский суд Киеве 2 сентября принял решение о принудительном взыскании с государственного ПриватБанка $350 млн (примерно 10 млрд грн) в пользу братьев Суркисов. Тогда же в Минфине заявили, что обжалуют его.

7 сентября в Верховную Раду внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с ПриватБанка 350 млн долларов в пользу компаний Суркисов.

9 сентября Министерство юстиции Украины подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в Высший совет правосудия. Именно он принял решение в пользу Суркисов.

9 сентября Верховный суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и остановил взыскание $347 млн в пользу братьев Суркисов.