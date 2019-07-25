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От ПриватБанка требуют миллионы долларов: Лондонский суд принял решение

13.2т Читать материал на украинском

Лондонский международный суд-арбитраж в споре об оплате выпущенных ПриватБанком до национализации двух выпусков еврооблигаций на сумму около $335 млн вынес решение в пользу их владельцев.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", однако он также установил ряд ограничений. По словам одного из держателей еврооблигаций, согласно документации, опубликованной trustee 22 июля, на выплаты будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения.

Собеседник агентства отметил, что в отсутствие полной документации он предполагает, что речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с ПриватБанком лиц.

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Что касается даты, то, по его словам, условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2017 года держатели "списанных" еврооблигаций украинского финучреждения потребовали досрочного возврата денег. Речь шла о сумме в $375 млн.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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Sladko Semen
Sladko Semen
мне кажется обоз уже сам запутался в этой цирке)
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