Дело на 4 млрд: Украина подготовила новый удар по Коломойскому

Национальный банк Украины подаст новый иск против олигарха Игоря Коломойского на сумму в 4,3 млрд грн.

Соответствующие средства регулятор намерен взыскать за накопленные долги по договорам поручительства. Об этом сообщает НВ со ссылкой на ответ НБУ.

"Невозможность рассмотрения встречного иска в рамках судебного дела 910/5172/19 не лишает Национальный банк права на взыскание указанных средств в общем порядке, предусмотренном Хозяйственным процессуальным кодексом", – заявили в Нацбанке.

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По словам юристов, ответ регулятора означает, что НБУ будет подавать новые иски против Коломойского.

В частности, в апреле 2019 року Коломойский подал ряд исковых заявлений в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительным договоров рефинансирования по кредитам на сумму 9,2 млрд грн ПриватБанка. В итоге все иски были объединены в одно судопроизводство.

Пользуясь своим правом на взыскание с Коломойского средств по договорам поручительства, НБУ подал встречный иск в объединенном судебном производстве, чтобы дополнительно взыскать с олигарха 4,3 млрд грн.

Однако такой иск был возвращен Верховным судом Украины Национальному банку.

Национальный банк Украины подаст новый иск против олигарха Игоря Коломойского на сумму в 4,3 млрд грн

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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