Дело на $140 млн: Украина пошла на новые меры против России

Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд России на решение о взыскании долга компании "Татнефть".

Речь идет о 112 млн долларах плюс проценты после потери активов, которые на момент подачи иска оценивались в 144 млн долларов, сообщает ТАСС.

"Поступила кассационная жалоба (представление) в ВС РФ. Ответчик Украина в лице Министерства юстиции Украины", – говорится в материалах дела.

В частности, в феврале Арбитражный суд Ставропольского края постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о взыскании с Украины 144 млн долларов.

Кроме того, в июне Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение о взыскании с Украины долга компании.

Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд России

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2017 года в Лондоне Высокий суд правосудия удовлетворил ходатайство компании "Татнефть" о приведении в исполнение решения Апелляционного суда Парижа о взыскании с Украины $144 млн из-за потери доли в "Укртатнафте".

В июле 2018 года Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Украины по поводу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти".

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