Дело на 100 млн: Украина выиграла новый суд против Коломойского

Хозяйственный суд Львовской области принял решение взыскать недвижимость компании ПАО "Днепрометаллсервис" стоимостью более 100 миллионов гривен в пользу Национального банка Украины.

Соответствующая фирма связана с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, "Днепрометаллсервис" в сентябре 2014 года предоставил регулятору в залог нежилое помещение площадью почти 20 тысяч квадратных метров и стоимостью более 100 миллионов гривен в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся ПриватБанку до национализации.

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Однако фирма Коломойского не выполнила взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка. В связи с этим Национальный банк в мая 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества.

В января 2020 года исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме.

В целом суды приняли уже 24 решения в пользу НБУ по взысканию на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,4 миллиарда гривен.

"Днепрометаллсервис" связан с ексвласником ПриватБанка Игорем Коломойским

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Также стало известно, что бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.

Производство по иску бывшего главы правления к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и ПриватБанку Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года. До перехода учреждения в госсобственность Дубилет был миноритарным акционером банка – он владел 2,7249% акций.

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