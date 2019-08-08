"Дефицита не будет": Украине предложили альтернативу российскому дизелю

Украине не грозит дефицит дизельного топлива из-за сокращения поставок из России. Более того, в течение 3-5 лет отечественный рынок может полностью перейти на другие источники поставок.

Такой прогноз дал в эфире ObozTV эксперт Центра Разумкова Максим Билявский. В частности, по его словам, сейчас увеличится количество поставок через морские терминалы и из стран Европейского Союза.

Билявский также не исключил, что с 1 сентября – а может и раньше – поставки дизельного топлива из РФ будут восстановлены.

"Но очень интересная ситуация сложилась с работой НПЗ в Европейском Союзе. Они полностью обеспечивают нужды собственных потребителей и экспортируют нефтепродукты в Венесуэлу, где временно остановились нефтеперерабатывающие заводы. Это означает, что если умело провести политику переговоров Украины с нашими европейскими партнерами, то возможно переориентировать в Украину часть нефтепродуктов, которые идут за океан", – рассказал эксперт.

Также Билявский привел и второй вариант – провести переговоры с партнерами из Прибалтики и Беларуси.

"Но увеличение импортных поставок через морские терминалы Украины потребует от Министерства инфраструктуры: подготовить передвижной состав "Укрзалізниці", пересмотреть трафик загруженности основных потоков, пересмотреть тарификацию на услуги железнодорожных перевозок, пересмотреть вопрос перевалки, хранения…", – обратил он внимание.

По его мнению, постепенно Украина сможет отказаться от дизтоплива России.

"На мой взгляд, в ближайшие 3-5 лет. Но для этого нужна системная работа. Как мы можем заместить дизельное топливо? Дизельное топливо – одно из самых дешевых моторных топлив для наших автомобилистов. Есть также пропан-бутан. И стремительно развивается направление автокаров. Поэтому я думаю, что нужно двигаться в сторону использования экологических топлив", – посоветовал специалист.

Украина может легко заместить российское дизтопливо ncheurope.com

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа Кабинет министров Украины ввел спецпошлины на широкий спектр товаров из РФ, в том числе и на дизельное топливо. В ответ несколько крупнейших российских импортеров заявили, что останавливают поставки нефтепродуктов в Украину.

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