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2 февраля • обновлено в 12:45
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"Даже не мечтали": у Зеленского захотели сделать Донбасс процветающим экономическим хабом

3.1т
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Помощник президента Андрей Ермак заявил, что команда Владимира Зеленского намерена сделать из Донбасса "процветающий и успешный" регион.

"Что касается экономики, вы знаете, в жизни иногда так бывает, что сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию", – сообщил Ермак в интервью YouTube-каналу KRYM.

"Может в будущем это будет какой-то современный экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом", – добавил помощник президента.

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По его словам, команда Зеленского уже сейчас думает о развитии Донбасса.

"Это будет самая большая наша победа, когда после войны этот регион станет процветающим и успешным", – резюмировал Ермак.

Команда Владимира Зеленского намерена сделать из Донбасса "процветающий и успешный" регион.

Команда Владимира Зеленского намерена сделать из Донбасса "процветающий и успешный" регион.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что Российская Федерация распилила заводы, фабрики и остановила металлургические комбинаты на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По его словам, России плевать на оккупированный Донбасс и его промышленность.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина Донецк
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Огород с смешным названием Укpaинa xрюканы уже сделали успешным и процветающим. Величайшим проститутко-хабом и вотчиной уборщиков заграничных туалетов.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
идиот зе он полностью разрушен
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