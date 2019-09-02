"Даю три месяца!" Зеленский потребовал от нового Кабмина провести две важных реформы

Президент Владимир Зеленский дал три месяца Кабинету министров на легализацию игорных заведений и добычи янтаря в Украине.

Такую задачу он поставил перед новым правительством на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов.

Таким образом украинский лидер поручил премьер-министру Алексею Гончаруку и министру финансов Оксане Маркаровой до 1 октября 2019 года внести в Раду соответствующие законопроекты.

Зеленский потребовал от Кабмина легализовать казино скриншот

В свою очередь главе парламента Дмитрию Разумкову и председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии до 1 декабря 2019 года поставил задачу эти законопроекты принять.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства по итогам совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в нашей стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

Позже Гетманцев пояснил, что в Украине после легализации игорного бизнеса рынок должен будет делиться на два сектора: массовый и казино, где игры проводятся в пределах одного помещения.

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