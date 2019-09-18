Давление на бизнес снизят: что поддержало монобольшинство Верховной Рады

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в среду, 18 сентября, поддержали законопроект №1080 об уменьшении давления на бизнес.

В частности за документ во втором чтении и в целом проголосовали 347 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Главные нововведения:

фиктивное предпринимательство (когда создают предприятия для прикрытия другой деятельности) больше не считается уголовным преступлением;

из уголовно-процессуального кодекса убрали норму, согласно которой правоохранители занимались расследование фиктивного предпринимательства.

Автор законопроекта – нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев. Его аргумент – чтобы давить на предпринимателей, правоохранители чаще всего использовали те статьи закона, который сейчас исключили из Кодекса.

Как и раньше, заниматься фиктивным предпринимательством чревато наказанием. Но чаще всего само фиктивное предпринимательство – всего лишь прикрытие для реального преступления.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возбуждение уголовного дела – это фактически парализация работы предприятия, ведь изымается первичная документация, проводятся обыски, накладывается арест на активы.

В результате это оказывает негативное влияние на функционирование предприятия, а в масштабе страны – и на весь бизнес-климат.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект №1080 об уменьшении давления на бизнес

"Часто уголовные дела возбуждаются по поверхностным, не полностью выясненным обстоятельствам, а как следствие, небольшая доля открытых производств завершается передачей обвинительного акта в суд", – отметили авторы документа.

Фиктивное предпринимательство отсутствует в статьях Уголовных кодексов в большинстве европейских стран. В соседних странах декриминализация уже произошла.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект №1080 об уменьшении давления на бизнес

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект №1080 об уменьшении давления на бизнес

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 12 сентября, поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, за инициированный депутатами Данилом Гетманцем и Александром Дубинским (фракция "Слуга народа") документ в целом проголосовали 296 парламентариев.

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