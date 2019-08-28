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"Даем воду в Черное море": сеть высмеяла реакцию крымчан на отказ Украины

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В оккупированном Крыму "заместитель председателя Совета министров" Георгий Мурадов пожаловался, что Украина не собирается пускать воду на полуостров, что высмеяли пользователи сети.

"Никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут", – цитирует его в Twitter Крымский бандеровец.

"Что за ложь? Украина поставляет воду в Крым. А именно в Черное море. Надо просто ее вычерпать", – отметил Zoren Facktus.

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"Нам света не надо, нам воду давай! Пусть проведут телефонный опрос", – пишет Catastrophico.

"Вода из Днепра регулярно поступает в Черное море, и жители Крыма имеют уникальную возможность применять ее для личного пользования", – резюмировал Владимир Косташ.

Оккупанты жалуются, что Украина не собирается пускать воду на полуостров

Оккупанты жалуются, что Украина не собирается пускать воду на полуостров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Крым без воды Крымский канал Новости Крыма
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