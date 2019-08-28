"Даем воду в Черное море": сеть высмеяла реакцию крымчан на отказ Украины

В оккупированном Крыму "заместитель председателя Совета министров" Георгий Мурадов пожаловался, что Украина не собирается пускать воду на полуостров, что высмеяли пользователи сети.

"Никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут", – цитирует его в Twitter Крымский бандеровец.

"Что за ложь? Украина поставляет воду в Крым. А именно в Черное море. Надо просто ее вычерпать", – отметил Zoren Facktus.

"Нам света не надо, нам воду давай! Пусть проведут телефонный опрос", – пишет Catastrophico.

"Вода из Днепра регулярно поступает в Черное море, и жители Крыма имеют уникальную возможность применять ее для личного пользования", – резюмировал Владимир Косташ.

Крым.Оккупант Георгий Мурадов пожаловался,что Киев не собирается пускать воду в Крым: "Никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут" https://t.co/91TvBQUIfm — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 26, 2019

Що за брехня? Україна постачаю воду в Крим. А саме в чорне море. Треба просто її вичерпать — Zoren Facktus (@zorenfaktus) August 26, 2019

Нам света не надо, нам воду давай!



Пусть проведут телефонный опрос. 😏😏😏 — catastrophico (@catastrophico) August 26, 2019

Нам света не надо, нам воду давай!



Пусть проведут телефонный опрос. 😏😏😏 — catastrophico (@catastrophico) August 26, 2019

Оккупанты жалуются, что Украина не собирается пускать воду на полуостров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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