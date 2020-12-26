Витренко поддержал повышении тарифов на электроэнергию для украинцев

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что он поддерживает повышение тарифов на электроэнергию. При этом, по словам политика, рост зарплат должен опережать подорожание.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу". "Моя позиция такова: должны быть нормальные европейские правила. Если это означает повышение тарифов, то нужно такие вопросы рассматривать. Но при этом должен быть опережающий рост зарплат. Я считаю, что главная проблема это не тарифы в Украине, а низкие зарплаты", – сказал Витренко.

Действующую систему, при которой низкие цены на электроэнергию для население компенсируют высокими ценами для промышленности, Витренко назвал "компенсированием одного перегиба другим".

"Я человек рыночных взглядов. Считаю, что если все правильно сделать, страна будет успешной, а люди богаче. Вместо того, чтобы один перегиб компенсировать другим перегибом. Поэтому если даже тарифы на электроэнергию будут выше, но при этом люди будут получать еще большую зарплату и все будет стабильно, они не будут переживать, что тарифы будут постоянно расти – это нормальный устойчивый вариант", – пояснил Витренко.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL: