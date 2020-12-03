В Украине каждая семья должна в среднем 3,7 тысячи за коммуналку

В Украине каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги (данные на начало ноября). При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.

Это следует из опубликованных данных Госстата. Так, общий долг за коммунальные услуги составил 56,1 млрд грн. Всего в Украине, по данным статистики, 14 млн 881 тыс. семей (домохозяйств). Если общий долг разделить на общее число потребителей коммунальных услуг, окажется, что в среднем каждая семья должна за коммуналку больше 3,7 тыс. грн.

В прошлом году совокупный долг был на уровне 52,1 млрд грн. Отметим, по состоянию на начало ноября 2020-го украинцы должны 22,4 млрд за газ, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 16,7 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,7 млрд, за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд, за поставки и распределение электрической энергии – 5,1 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд грн.

К слову, президент Владимир Зеленский ровно год назад, 2 декабря 2019-го, заявлял, что следующей зимой благодаря "интересному решению" тарифы на тепло удастся снизить на 50% (в два раза). В результате, к примеру, отопление частного дома в Киеве за год подорожало почти на 500 грн в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнали расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение с 1 января 2021-го тарифов на распределение природного газа (так называемая абонплата). В среднем цены вырастут на 80%.