В Украине часть квартир осталась без отопления: как запустить и кто виноват

В Украине, несмотря на то, что официально отопительный сезон уже начался, часть домов до сих пор остаются с холодными батареями. По оценкам Ассоциации защиты потребителей услуг в Киеве таких около 15%.

Почему отопление включают с опозданием и что делать, если ваши батареи до сих пор холодные – разбирался OBOZREVATEL.

В 2020 году отопительный сезон стартовал достаточно рано. По нормам, отопление должны включать, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превышает +8 градусов. А 16-го октября было значительно теплее. Потому некоторые ОСМД тогда приняли решение тепло пока не подключать. Но вот, показатели градусника ночью близятся к нулю, а в некоторых домах батареи все еще холодные.

Киевлянка Валентина живет в одном из домов на проспекте Правды. Женщина несколько недель "штурмует" все возможные инстанции, но пока в их квартире теплее не стало.

"Я сегодня готовила кушать и у меня по мебели просто течет вода. – рассказывает Валентина OBOZREVATEL. – Мебель настолько холодная, что когда пошел пар с плиты – образовался конденсат. По окнам тоже течет вода. Холод ужасный. У нас в доме ребенок и чтобы хоть как-то согреться, вынуждены включать обогреватель, ведь не дай бог внучка заболеет. Я сама хожу в валенках, телогрейке, на спине - пояс теплый. Вот так и живем".

Но отопление – не единственная проблема Валентины. В их доме около трех месяцев нету и холодной воды. "Я уже оборвала все телефоны. Теперь в диспетчерской от меня даже не берут трубку. Недавно звонила в ЖЭК – там тоже ничего не добилась. А из-за карантина ни к кому попасть на прием нельзя. Даже не знаю, куда можно еще жаловаться".

В квартире другой жительницы проспекта Правды Алены Черняк включили отопление еще 24-го октября в обед. Тогда батареи были горячие часа четыре, но потом отопление опять пропало. Такая же ситуация и с горячей водой.

"Каждый вечер греем воду ведром, чтобы помыться, – рассказывает Алена. – Чтобы было теплее, в течение дня включаем духовку, зажигаем все конфорки, тогда комната немного прогревается. Но если с вечера нагреем – утром опять холодно, аж с кровати вставать не хочется. Дома тепло одеваемся и спим в теплой одежде. У меня еще ребенок которому 2,5 года. Его переодевать, раздевать, а холодина ужасная".

В доме Алены, по адресу проспект Правды, 68-б такая ситуация не у всех жильцов. В некоторых соседних подъездах горячая вода появилась еще две недели назад, а в части квартир даже есть отопление.

"Через квартиру от меня у соседки в комнате еле теплые батареи. Но в квартире все равно холодно. У других – вообще батареи холодные. Для меня это дико. Один дом – тем дают тепло, а тем нет", – удивляется Алена.

Проблемы со стартом отопительного сезона повторяются каждый год. Жители удивляются, почему отопление подключают так неравномерно? Эксперты объясняют, для отсутствия тепла на самом деле может быть множество причин.

"Может быть что-то не в порядке в доме или с сетями перед ним, – объясняет Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Общественной сети ОПОРА Татьяна Бойко, - Могут случаться аварии. Возможно, ОСМД или ЖЭК не подали заявки на подключение".

Действительно, как сообщают в КГГА по состоянию на 2 ноября только 66% ОСББ и ведомственных домов подали заявки на подключение отопления. При этом, в мэрии уверяют, все дома, которые принадлежат коммунальным предприятиям – уже подключены. А отсутствие отопления вызвано поломками сетей.

Порывы труб – действительно очень частое явление. С начала отопительного сезона коммунальщики устранили уже 900 повреждений. Но это пока - далеко не все. Тепловики должны начинать готовиться к новому отопительному сезону, как только закончится старый: проводить испытания, заменять изношенные трубы. Но по факту за лето ремонтируют лишь малую часть коммуникаций, остальные же – работают на пределе возможностей. В целом в столице 3000 км труб, по которым в дома жителей идет отопление. И большинство из них не в лучшем состоянии. В этом же году, по словам мэра, отремонтировали только 100 км. При высоком уровне изношенности состояние теплосетей эффективно не отслеживают:

"Были заявления мэра, что городская жилищно-коммунальная инспекция будет следить за теплом в каждом доме, – вспоминает президент "Ассоциации защиты потребителей услуг" Олег Титамир, – или например, что специальные дроны будут использовать тепловизоры для проверок теплотрасс. Но это все – пустое. Нет системного подхода к решению проблем, которые накопились за эти годы, нет программ, которые четко говорили бы: что, когда и за какие средства выполнять. Если даже начнут летать дроны и фиксировать поломки, что изменится? Теплотрассы будут прорывать и дальше".

Также, проблемы с подключением тепла могут возникнуть из-за большой задолженности дома за коммуналку. По данным "Нафтогаза", столица задолжала ему около 2 млрд грн. Это долг поставщиков тепла. Но оплатить его они не могут, поскольку за тепло не рассчитались сами потребители. И что с этим делать - никто не знает. У людей просто нет денег, чтобы оплачивать старые долги и погасить новые по новым тарифам. По словам Олега Титамира, местная власть должна разработать программу, которая бы предоставляла поддержку социально-незащищенным слоям населения, но и наказывала недобросовестных пользователей.

Что же делать, если отопительный сезон стартовал, а тепло в дом так и не подали? Могут ли жители как-то повлиять на ситуацию? Эксперты уверены – конечно могут. В первую очередь советуют жильцам написать коллективное письмо в жилищно-коммунальную инспекцию, где изложить суть проблемы, или позвонить в центральную диспетчерскую 15-57. Если не помогает – обратиться в контактный центр 15-51. Но эта схема работает далеко не всегда, рассказывает киевлянка Валентина:

"Сначала мне говорили, что у нас прорыв и его ремонтирует теплоэнерго Нивок. Я достала их номер телефона, но там мне ответили, что у них совсем никаких заявок нет. Потом, когда я снова обратилась в диспетчерскую, мне сказали, что в нашем подъезде лопнула труба. Но уже две недели прошло, сколько можно эту трубу чинить? Сейчас же мне говорят, что поломка в подвале. Раньше на 15-51 хоть какую-то помощь оказывали, а сейчас и там нет никакого результата".

С такой же проблемою столкнулась и Алена Черняк: "Жалуемся от наступления холодов, но даже не видно, чтобы кто-то что-то делал. По телефону или не отвечают, или занято, или говорят: "устраняем неполадки ожидайте".

Единого сценария, по которому можно быстро решить проблему с отсутствием отопления, к сожалению нет. При старте отопительного сезона появляется настолько много поломок, что ни починить их вовремя, ни отследить коммунальщики просто не могут.

"Это отражает нерешенную проблему отрасли в целом. – говорит Олег Титамир. – Чаще всего операторам просто нечего ответить. Причин для поломок очень много и они принимают решение их не комментировать. Из-за большого количества звонков линии перегружены. В отрасли нужны четкие, рыночные правила взаимодействия. Как со стороны государства, так и со стороны владельцев должно быть понимание и желание разрешить ситуацию. Можно вечно ругать чиновников и должников. Но так проблема не решится".

Отсутствие отопления при низких температурах воздуха – это не только дискомфорт для жильцов, и а вред для самой квартиры. Из-за перепадов температуры появляется плесень на обоях и кафеле, от конденсата набирается влагой и портится мебель. После таких задержек со стартом отопления часть квартир нуждается в ремонте.

"По стыках в ванной уже плесень пошла. Везде вода", – жалуется Валентина. "В таких случаях мы рекомендуем немедленно составлять акт, в присутствии свидетелей и представителей домоуправления, – советует Олег Титамир,– Необходимо сделать фото- и видеофиксацию убытков и подавать на возмещение в суд. Очень часто такие дела в суде выигрываются потерпевшей стороной".

В то же время Татьяна Бойко к практике судебных споров относится не оптимистично. Она уверяет, если отопления нету из-за аварии, то привлечь кого-то к ответственности будет крайне сложно. Эксперт советует жильцам думать на перспективу и делать сами дома более энергоэффективным. Совладельцы дома могут, к примеру, организоваться и поставить индивидуальный тепловой пункт, сбалансировать систему теплоснабжения в доме, утеплить здание. Тогда проблем будет меньше.

Об модернизации домов говорят и в КГГА. Как сообщает советник заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная, часто проблема отсутствия тепла кроется в коммуникациях самого дома. А их замена в тарифах не заложена. Жильцы должны объединяться и предпринимать шаги по усовершенствованию коммуникаций. Иначе каждый отопительный сезон будет оборачиваться сплошной чередой поломок.